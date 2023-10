Bargiggia: “De Laurentiis ha rivelato a Conte che Garcia ha lo spogliatoio contro”

Secondo Bargiggia, De Laurentiis avrebbe detto a Conte che Garcia ha perso lo spogliatoio del Napoli. Tra le richieste di Conte i rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia.

Notizie calcio Napoli – Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay, ci sarebbe stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, nel quale il presidente del Napoli avrebbe rivelato all’ex ct che l’allenatore Rudi Garcia ha perso lo spogliatoio degli azzurri.

Stando a Bargiggia, De Laurentiis avrebbe detto a Conte che Garcia “ha tutto lo spogliatoio contro”. Un campanello d’allarme, considerando i recenti casi di protesta per le sostituzioni di Osimhen, Kvaratskhelia e Politano.

Conte si sarebbe presentato all’incontro già convinto di rifiutare la panchina azzurra. Tra le sue richieste, però, ci sarebbero stati i rinnovi di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, richieste impossibili da esaudire in questo momento per De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, secondo Bargiggia, avrebbe “una paura terrificante di non andare in Champions” come capitò con Gattuso. Da qui il tentativo last minute di sondare Conte per rimediare alla crisi della gestione Garcia.