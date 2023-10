Sabatini: “ADL ha sbagliato a tenere Garcia. Rai? Da una parte si paga il sogno azzurro, dall’altra la distruzione del calcio”

Il giornalista Sandro Sabatini si è soffermato sulla Nazionale italiana di Spalletti, sulla vicenda scommesse e sul Napoli di Garcia.

Nel corso dell’ultima puntata di “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, il giornalista Sandro Sabatini ha sollevato diverse questioni spinose riguardanti il panorama calcistico italiano. Tra i temi principali trattati, la Nazionale italiana, ma anche la vicenda Scommesse e la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidarsi ancora a Rudi Garcia.

“La Nazionale? Sono molto fiducioso, nel calcio le prestazioni dei singoli hanno un valore notevole e il nostro centravanti è Scamacca. Spalletti fa molto bene a cambiare 8 calciatori di movimento, cambia tutto, tiene solo Barella a centrocampo e Berardi perché meglio averli tutti freschi per giocare una partita fisica contro l’Inghilterra”.

Tuttavia, Sabatini ha anche sollevato delle critiche nei confronti della gestione finanziaria del calcio italiano, focalizzando l’attenzione sui costi sostenuti dalla Rai per le trasmissioni legate al calcio. Ha evidenziato come la Rai paghi ingenti somme di denaro per coprire non solo la trasmissione delle partite dell’Italia, ma anche per i contributi a personaggi controversi come Fabrizio Corona. Questa situazione, secondo Sabatini, solleva dubbi sulla distribuzione dei fondi nel calcio italiano e sollecita una revisione delle politiche finanziarie.

“La Rai paga i gironi per la partita dell’Italia con il nostro canone, poi paga un po’ di post partita, ma paga anche 34mila euro tra gettone di Corona, la trasmissione della De Girolamo. Per cui da una parte paga il sogno azzurro e dall’altra paga per distruggere il calcio e sempre nostri sono quei soldi. Corona sta rilanciando la sua immagine, il suo sito e ogni tanto dà lezioni a tutti su vari fronti. Per carità, fa anche bene a farlo, ma che il servizio pubblico sia in mano a fine partita a Fabrizio Corona non mi piace. Il canone Rai sarà ridotto”.

Scandalo Scommesse, il caso Fagioli e la scelta di De Laurentiis di tenere Garcia

Sabatini ha poi menzionato le voci che circondano Fagioli, sottolineando che se è vero che un malavitoso è stato visto nell’area di allenamento aspettando il giocatore, è necessario indagare a fondo. Tuttavia, ha anche esortato alla cautela nel coinvolgere le società calcistiche in situazioni simili, sottolineando le limitazioni delle indagini e i confini della privacy dei giocatori.

“Fagioli? Si parla di un giorno in cui un malavitoso sia stato al centro di allenamento ad aspettare Fagioli. Forse la Juve conosceva o intuiva la dipendenza di Fagioli, ma non credo che il calciatore dicesse che scommetteva sul calcio. Quando ha iniziato a parlare lo ha detto alla Juve e alla procura. Che Corona porti le prove di un accostamento di Fagioli alla malavita va bene, ma che la Juventus sia coinvolta non credo. Queste cose sono costruite in un telefonino e le società possono fare un antidoping, ma non controllare il telefono dei propri tesserati. Nel momento in cui il papà di un ragazzo dice che quel ragazzo deve essere aiutato dal suo agente nella crescita dà le dimissioni del suo ruolo di papà”.

Infine, Sabatini ha espresso la sua opinione sulla gestione tecnica delle squadre, criticando la decisione di De Laurentiis di mantenere Garcia. Ha suggerito che ogni volta che si pianifica un cambio di allenatore, è essenziale valutare attentamente le competenze e l’esperienza del suo successore.

“Io ho la nomea di quello che ce l’ha con De Laurentiis e non voglio tradire le aspettative! Secondo me De Laurentiis ha sbagliato a tenere Garcia. Faccio un discorso però che non farà piacere neanche a Garcia perché tutte le volte che si progetta un cambio, c’è da dare uno sguardo alla caratura e alla bravura del sostituto”.