Notizie calcio Napoli – Ai microfono di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato la reazione dei tifosi del Napoli sui social. Capuano parlando del caso calcioscommesse ha tirato in ballo il Napoli con un accostamento del tutto irrilevante. Ecco le parole di Capuano:

“Napoli ed il caso Garcia? Quello che è successo la scorsa settimana con il calcioscommesse ha tolto pressione e riflettori dalla vicenda del Napoli. Quindi ora c’è un po’ più di serenità nel preparare la prossima ripresa, per quanto i problemi restano. E poi bisogna capire cosa ne sarà di Osimhen, non solo per una questione fisica.

Da Verona in poi, tutte le partite saranno decisive. ADL l’ha gestita male? Ha sfiduciato Garcia senza avere una reale alternativa, visto che Conte era difficile da prendere in partenza. Anziché fare un salto nel buio, ha preferito tenersi il francese, ma ora deve restituirgli un po’ di credibilità anche a livello pubblico. E questo è qualcosa che pesa per chi deve farsi rispettare nello spogliatoio”.

“Non posso credere che Capuano abbia detto una cosa del genere. Come può pensare che il caso calcioscommesse sia una sorta di ‘benedizione’ per il Napoli e Garcia? È assurdo!”

“Capuano dovrebbe sapere meglio di chiunque altro che non si possono mescolare due questioni così diverse e delicate. È irresponsabile da parte sua.”

“Sono un tifoso del Napoli da anni, e le parole di Capuano mi hanno davvero infastidito. Non ha senso collegare il caso calcioscommesse con la situazione del nostro allenatore. Sono due questioni completamente separate!”

“Mi dispiace, ma Capuano ha perso un po’ del mio rispetto. Non puoi semplicemente dire che un caso così serio come il calcioscommesse sia in qualche modo un vantaggio per il Napoli. È insensibile e fuori luogo.”

“Non capisco come un giornalista esperto come Capuano possa fare un’affermazione così irresponsabile. Questo non fa altro che alimentare ulteriori controversie e tensioni in un momento già difficile per il calcio italiano.”

“È incredibile come alcune persone possano essere così distaccate dalla realtà. Il caso calcioscommesse è un problema serio che affligge l’intero calcio italiano, non solo una ‘distrazione’ per il Napoli!”

“Capuano ha perso una grande opportunità per rimanere in silenzio. Non ha fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco in una situazione già complicata.”

“Mi aspettavo di più da un giornalista del calibro di Capuano. Le sue parole sono state del tutto inappropriate e hanno solo creato ulteriore confusione e malcontento tra i tifosi.”

Questi sono solo alcuni dei commenti che i tifosi del Napoli hanno condiviso sui social media e sui forum di discussione, esprimendo il loro disappunto e la loro frustrazione per le dichiarazioni di Giovanni Capuano.