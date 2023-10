Il Napoli perde pezzi in vista della sfida col Verona: dopo Osimhen si ferma Zielinski, a rischio per la trasferta di Sabato al Bentegodi.

Notizie calcio Napoli – Non si fermano gli infortuni in casa Napoli. Dopo lo stop di Osimhen, anche Zielinski rischia di saltare la trasferta di Verona.

Nell’allenamento odierno il centrocampista polacco, reduce dagli impegni con la nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato senza unirsi al gruppo.

La sua presenza per la sfida di sabato al Bentegodi è dunque in forte dubbio. Osimhen, Anguissa e Juan Jesus hanno invece proseguito le terapie e non recupereranno.

Il Napoli, già privo del bomber nigeriano, vede dunque assottigliarsi le alternative a centrocampo in vista del match con l’Hellas Verona.

La speranza di Garcia è che Zielinski possa stringere i denti ed essere a disposizione per la delicata trasferta di sabato, per evitare un’ulteriore emergenza infortuni.

I tifosi azzurri incrociano le dita, in attesa di buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno nei prossimi giorni.