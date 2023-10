Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti sulla lotta Scudetto in Serie A e sulla situazione del Napoli: fiducia in Garcia, occhio a rossoneri e bianconeri.

Notizie calcio Napoli. L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, intervistato durante la trasmissione radiofonica “Radio anch’io Sport”, ha parlato della situazione del Napoli e della lotta Scudetto in Serie A.

Sulla panchina azzurra c’è Rudi Garcia, subentrato all’esonerato Spalletti. Secondo Ancelotti “Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori: se non vinci, ti mandano via. Il Napoli ha cambiato allenatore, ha preso Rudi, che ha le sue idee e ha bisogno di avere un po’ più di tempo per esprimersi al meglio.

Lui è un tecnico capace, serio, professionale e ha fatto molto bene in Italia. La rosa ha all’incirca la stessa struttura dell’anno scorso, ad eccezione di Kim, quindi sono convinto che presto torneranno ad essere competitivi in campionato“.

Guardando alla lotta per il titolo, Ancelotti non ha dubbi: “Per lo Scudetto, oltre alle milanesi, attenzione a Napoli e Juventus”. I bianconeri, senza coppe, possono infatti dire la loro.

Ancelotti promuove il mercato del Milan, che ha preso profili di esperienza e giovani interessanti. I rossoneri stanno facendo bene anche in Europa e non ha stupito la reazione dopo il ko nel derby.

Sulla Champions League nessun pronostico: “Arrivare in finale è difficilissimo, dire oggi chi ce la fa è un terno al lotto”. Le italiane hanno comunque le carte in regola per passare il turno.

In sintesi, Ancelotti crede nel Napoli di Garcia e indica i partenopei tra le pretendenti per lo Scudetto. Rossoneri e bianconeri le alternative principali in un campionato ancora tutto da decidere.