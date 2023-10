Leo Ostigard racconta l’emozione di giocare nel Napoli, i retroscena del suo trasferimento e le ambizioni scudetto della squadra azzurra.



Notizie calcio Napoli -Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha rilasciato un’intervista esclusiva a Transkermarkt.it, raccontando la sua esperienza in azzurro e le ambizioni per questa stagione. Acquistato dal Genoa, il norvegese si dice entusiasta della scelta fatta.

Trattativa lunga col Genoa

Ostigard rivela che il Napoli lo ha cercato con insistenza: “Mi voleva fortemente, i dirigenti mi chiamavano ogni settimana. Ci sono volute 11-12 settimane per chiudere il trasferimento”. Dopo vari prestiti, il giocatore cercava stabilità.

La scelta giusta

“Dire no al Napoli sarebbe stato molto difficile e non mi sono mai pentito di aver scelto questo club così speciale”, afferma Ostigard. Giocare al Maradona è un’emozione unica, i tifosi vivono per la squadra.

L’addio di Kim e più spazio

L’addio di Kim al Bayern ha dato più opportunità di giocare: “È innegabile che la sua partenza abbia avuto risvolti positivi. Ora tocca a me fare del mio meglio”. Ostigard sottolinea l’importanza anche dei giocatori meno impiegati per vincere lo scudetto.

Ripetere l’impresa

Sulla possibilità di ripetere il tricolore: “Al momento non siamo ancora al livello di un anno fa ma dobbiamo restare nella scia delle prime”. Non sarà facile, ma questa squadra ha le qualità per competere ai vertici.

Crescita costante

Il norvegese rimarca l’importanza dell’esperienza accumulata in giro per l’Europa per migliorarsi sempre. Ora vuole continuare su questa strada per crescere ancora.

Obiettivo: continuità

Ostigard ha trovato la continuità che cercava al Napoli. Ora vuole ripagare la fiducia dimostrata e aiutare la squadra a rimanere competitiva ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Le dichiarazioni di Ostigard testimoniano l’entusiasmo del giocatore per la nuova avventura a Napoli e la voglia di stupire con la maglia azzurra. Il suo apporto sarà prezioso nella rincorsa verso un nuovo scudetto.