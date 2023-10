Floro Flores: “Scommesse? Rischia di venir fuori un polverone. Un mio compagno venne coinvolto ingiustamente”

Floro Flores, in un’intervista a 1 Station Radio., si è soffermato sulla vicenda del calcio scommesse e sulla situazione del Napoli.

L’ex attaccante Antonio Floro Flores ha discusso apertamente del clima attuale che si respira nel calcio italiano durante un’intervista con Luca Cerchione su 1 Station Radio. Il tema principale è stato quello del calcioscommesse e della crescente preoccupazione tra i giocatori azzurri. Floro Flores ha espresso la sua preoccupazione riguardo al pericolo di essere coinvolti ingiustamente da individui con interessi diretti nel mondo delle scommesse. Ha sottolineato l’importanza di educare i giovani calciatori sin dalle giovanili per prevenire comportamenti scorretti e ha proposto l’introduzione di pene severe per coloro che si rendono colpevoli di tali azioni dannose per lo sport.

“I giocatori azzurri hanno le giuste caratteristiche mentali per affrontare uno scossone del genere? Non saprei. La situazione attuale rischia di far venire fuori un polverone. C’è una paura generale visto il rischio, poco giusto, di vedersi coinvolti da chi è direttamente interessato. È una vicenda che fa male e che rischia di rovinare una carriera di giovani calciatori a causa di qualche stupido che li circonda. Sono storie che fanno male a quanti amano questo sport. I calciatori sono idoli di giovani tifosi e, a tal motivo, dovrebbero comprendere di avere anche una responsabilità. Sono vicende che si ripetono negli anni. Credo sia fondamentale un sistema di educazione culturale sin dalle giovanili. Inoltre, sarebbe importante poter introdurre pene severe. Il male va estirpato dalla radice, ed è fondamentale poter evitare che certi errori si ripetano. Bisognerebbe avere rispetto per lo sport più bello al mondo. Per questo bisognerebbe pensare di radiare qualcuno. Si potrebbe pensare, infatti, di cavarsela con una squalifica”.

L’ex attaccante ha condiviso anche un’esperienza personale sconvolgente, raccontando il caso di un suo compagno di squadra che è stato coinvolto ingiustamente in uno scandalo legato alle scommesse.

“Ricordo quando un mio compagno di squadra venne coinvolto ingiustamente in una situazione più grande di lui e sputtanato sui giornali nazionali. Quando venne assolto, però, gli vennero dedicate le ultime pagine dei quotidiani. Certi comportamenti non vanno bene. I giocatori vengono premiati con il talento, vengono pagati ed attorno a sé vivono la passione ed il sacrifico della gente. Quanto accaduto, però, denota poco rispetto”.

L’assenza di Osimhen e la situazione sulla panchina del Napoli: il pensiero di Floro Flores

Floro Flores si è poi soffermato sul Napoli e sulla possibile assenza di Osimhen:

“Con l’assenza di Osimhen, su quale calciatore dovrà puntare il Napoli? In questo momento credo che Raspadori possa sfruttare l’occasione per dimostrare le proprie potenzialità. A volte, la giusta occasione può cambiarti la vita. Ciò che è veramente fondamentale, però, è ritrovare lo spirito di squadra”

“Commento sulla situazione di Rudi Garcia? Alla fine, è sempre l’allenatore a pagare. CI sarebbe bisogno anche di rispetto e educazione da parte dei calciatori, i quali dovrebbero darsi una regolata al momento dei cambi. Parlare di un allenatore in difficoltà, in questo momento, sarebbe troppo facile. Preferisco non sparare a zero sull’allenatore, augurandomi che la situazione possa migliorare”.