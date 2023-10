Calcioscommesse: Puntate Milionarie Scoperte in Chat. I dettagli sono clamorosi

Il caso Calcioscommesse si infittisce con nuove rivelazioni emerse dalle chat dei calciatori. Scommesse milionarie su Serie A e Champions League vengono alla luce grazie alle indagini della Procura di Torino.

CALCIOSCOMMESSE – Il caso scommesse nel mondo del calcio italiano continua a far discutere: emergono dettagli inquietanti da conversazioni private tra i calciatori. Le indagini della Procura di Torino rivelano scommesse su Serie A e Champions, ben oltre il gioco d’azzardo online.

Quale scenario si delinea dalle chat rivelatrici dei calciatori coinvolti?

L’inchiesta della Procura di Torino sul caso scommesse ha aperto una finestra su un mondo nascosto, quello delle scommesse illecite nel calcio italiano. Tutto ha avuto inizio con l’auto-denuncia di Nicolò Fagioli, che ha permesso di svelare una rete intricata di chat e contatti tra calciatori, alcuni dei quali coinvolti in scommesse ben oltre il semplice gioco d’azzardo online.

Le conversazioni evidenziano scommesse milionarie su partite di Serie A e Champions, con un circolo vasto di tesserati coinvolti.

Gli inquirenti, esaminando il materiale probatorio, hanno individuato un filone preoccupante: scommesse su partite di Serie A e Champions League effettuate attraverso bookmakers illeciti. Un comportamento che va ben oltre un passatempo costoso e si configura come una violazione grave delle normative sportive.

Tra i nomi emersi, oltre a Fagioli, ci sono Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, quest’ultimo ha ammesso di aver giocato a poker e blackjack su piattaforme online illegali, ma ha negato categoricamente di aver scommesso sul calcio. Le rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha promesso ulteriori dettagli in una prossima apparizione televisiva, hanno aggiunto ulteriore benzina sul fuoco.

Il materiale raccolto finora, in particolare le chat rivelatrici, dimostra che le scommesse non erano un fatto isolato, ma un’attività condivisa da un numero più vasto di tesserati. Si parla di puntate molto alte, in alcuni casi superiori al milione di euro, su partite sia di Serie A che di Champions League. Un aspetto che potrebbe avere ripercussioni gravi sulle sanzioni sportive per i calciatori coinvolti.

In attesa di ulteriori sviluppi investigativi, la situazione attuale ha già scosso profondamente il mondo del calcio italiano, mettendo in luce la necessità di una maggiore vigilanza e regolamentazione sulle attività di scommesse dei calciatori.