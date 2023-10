Di Lorenzo delude con l’Inghilterra, le pagelle: “Il Napoli non è quello di Spalletti e neanche lui lo è”

Nella sfida tra Inghilterra e Italia, Giovanni Di Lorenzo è sceso in campo come titolare, ma la sua prestazione ha lasciato a desiderare.

L’Italia, dopo la vittoria contro Malta, ha subito una sconfitta a Wembley contro l’Inghilterra, che si è imposta con un netto 3-1. Il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha affidato un ruolo chiave a Giovanni Di Lorenzo fin dai primi minuti del match. Tuttavia, la prestazione del capitano del Napoli è stata al di sotto delle aspettative, nonostante il suo incontestabile talento.

Ecco cosa dicono i principali quotidiani italiani sulle performance di Di Lorenzo:

Gazzetta dello Sport (Voto: 5): “Il Napoli non è quello di Spalletti e neanche Di Lorenzo lo è, malgrado abbia ritrovato il “suo” tecnico. Male anche sul rigore che cancella l’assist”.

Corriere dello Sport (Voto: 6): “Prima l’assist per Scamacca, poi il fallo da rigore su Bellingham, ma la sua responsabilità in quel caso è limitata, Bellingham e Kane infilano la difesa azzurra al centro e il suo è un tentativo disperato. Ammonito e diffidato, salterà la Macedonia”.

Il Mattino (Voto: 5,5): “L’assist per il gol di Scamacca è un capolavoro costruito da Spalletti nel Napoli da scudetto. Il fallo da rigore su Bellingham è netto ma quasi inevitabile dopo il buco di Scalvini”.

Tuttosport (Voto: 5): “Che bravo a inserirsi per la sovrapposizione e il cross del vantaggio azzurro. In ritardo, però, nella difficile perché improvvisa diagonale su Bellingham. Non riesce a chiudere su Rashford. Ammonito, sarà squalificato contro la Macedonia”.