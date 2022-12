Fedele: “Calciatori Napoli i peggiori al Mondiale. Kim ha due difetti, Anguissa vagava”

Enrico Fedele ritiene che i calciatori del Napoli sono i peggiori al Mondiale ed afferma che Kim ha due difetti ed Anguissa vagava”

Enrico Fedele non ha dubbi sul fatto che i calciatori del Napoli sono stati deludenti al Mondiale in Qatar 2022. Ai microfoni di Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma dichiara: “La delusione sono stati proprio i giocatori del Napoli. Questo ci deve portare a fare considerazioni meno da tifosi e più da osservatori del calcio mondiale. Kim Min-Jae, in particolare, è tra i calciatori che hanno fatto il Mondiale peggiore in assoluto. Ha due difetti, di concentrazione ed impostazione: deve migliorare ma, a Napoli, tutti lo esaltano. Se Kim capisce che deve essere più attento, non si deve distrarre e deve guardare di più l’uomo nella lateralità, può diventare un giocatore forte. In caso contrario, sarà un bravo difensore ma con delle difficoltà”.

Fedele giudica negativamente il Mondiale dei calciatori del Napoli

Fedele prosegue: “Andrè-Frank Zambo Anguissa non rende come a Napoli, nel Camerun, perché gli mancano i compagni giusti? La verità è un’altra perché siamo noi che facciamo santo chi non è neanche beato. Un giocatore non va esaltato facendo pensare che sia un campione, se non lo è. Gli ingranaggi di una macchina sono particolari, anche un piccolo fusibile è importante. Anguissa, al Mondiale, vagava in campo. Spalletti è un maestro sul piano tattico e ti fa crescere. Anguissa è un ottimo giocatore, e vale pure per Zielinski, ma l’unica stella è Messi e tutti viviamo del suo bagliore. Per il resto, al Mondiale non c’è altro. Quale giocatore, al di là di Messi, Neymar o Mbappè, fa la differenza? Nessuno”.