Zazzaroni: “City e Psg finanziati da stato sovra, la Juve no” poi arriva la frase sul Napoli – VIDEO

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport parla del caso Juve e fa il confronto con Manchester City e Psg, ma anche col Napoli.

Il giornalista ovviamente non fa accuse e rimanda ogni giudizio al tribunale, com’è giusto che sia, ma prova ad inquadrare la situazione della Juve. “Bisogna capire in che contesto ha operato la Juventus. Ovvero in un contesto in cui ci sono società sovvenzionate da uno stato sovrano che sono andate ben oltre il fair play finanziario, penso al Manchester City e al Psg” dice Zazzaroni. La Juve oltre che dalla Procura di Torino, è sotto la lente di ingrandimento anche della Figc, ma pure della Uefa per il fair play finanziario.

Poi Zazzaroni aggiunge: “Questi club non appartenevano al discorso Superlega. Ma cosa spinge Juve, Real Madrid e Barcellona, ma anche Inter e Milan inizialmente a pensare alla Superlega? semplicemente l’aumento dei ricavi, così da ridurre il buco in bilancio. Sapete in che condizioni economiche versano Juve, Real e Barcellona. Dunque bisogna comprendere in che condizioni di bilancio ha agito, ovviamente la valutazione dovrà farla poi il tribunale“.

“Siamo di fronte ad un calcio sclerotizzato e impazzito nel quale la competitività è completamente ridotta. Nella Superlega si parlava anche di futuro del calcio, ma mettiamola da parte” dice Zazzaroni che nel suo discorso aggiunge: “Sicuramente si può prendere ad esempio una gestione virtuosa come il Napoli che lavorando sulle idee può permetterti di essere competitivo a livello nazionale, magari anche a livello internazionale. Ma bisogna guardare al futuro e capire se uno stato sovrano come il Qatar può spendere miliardi mentre altri devono arrabattarsi dopo la pandemia ed altri errori. E parliamo di un Mondiale di corruzione assoluta, lo sanno tutti“.