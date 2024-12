Buongiorno: “Che emozione tornare al Grande Torino. Conte decisivo per la mia crescita”

Il difensore azzurro ha parlato del ritorno da ex e del suo percorso con il tecnico salentino prima della sfida.

Il centrale del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il suo ex Torino.

“È una grande emozione tornare in questo stadio, una giornata bella. All’entrata tutto mi è sembrato strano, non entrare nel solito spogliatoio, sedermi sulle altre panchine”, ha confessato il difensore, che ha aggiunto: “Ho ricevuto tantissimi messaggi da tifosi e amici che non vedevano l’ora di rivedermi in questo stadio. Anche io non vedo l’ora che ci sia la partita e lo stadio si riempia per gustarmi al meglio questa giornata”.

Sul rapporto con Antonio Conte, Buongiorno ha sottolineato: “È importantissimo. Il difensore deve saper difendere a tre, a quattro o difendere a uomo e coordinarsi con i compagni. Stiamo lavorando tanto con il mister, sto migliorando e non voglio fermarmi”.