Manna: “Concentrati solo su noi stessi. Raspadori? Giocatore centrale per il Napoli”

Il direttore sportivo azzurro ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino. Focus su mercato e obiettivi.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel pre-partita della sfida contro il Torino.

“Affrontare il Torino non è mai semplice, come non lo è affrontare qualsiasi altra squadra durante la stagione. Stiamo facendo un percorso, lo diciamo sempre, e non stiamo guardando la classifica perché cerchiamo di crescere e migliorare nelle prestazioni che facciamo di domenica in domenica. Siamo concentrati solo su noi stessi, è importante vincere perché ci dà continuità e ci fa crescere, oltre a darci consapevolezza e autostima”, ha esordito il dirigente azzurro.

Sul mercato di gennaio, Manna è stato chiaro: “Siamo estremamente contenti della rosa che abbiamo a disposizione. Siamo coperti e abbiamo due giocatori per ruolo, anche qualcuno in più, ma purtroppo non giocando le coppe europee alcuni trovano meno spazio. Sicuramente non indeboliremo la rosa, se ci saranno delle opportunità le andremo a cogliere. Non siamo alla ricerca spasmodica di un giocatore, noi siamo tranquilli e stiamo crescendo piano piano. Al momento non siamo focalizzati sul mercato”.

Infine, sulla situazione di Raspadori: “Mi ricollego a quanto detto prima. Purtroppo non giocare ogni tre giorni può penalizzare nel minutaggio. Lui è un giocatore forte, sul quale il Napoli ha investito e crediamo in lui. Purtroppo sta trovando meno spazio, ma noi non vogliamo privarci di calciatori forti. Lui è un calciatore centrale anche se sta trovando meno spazio, poi nel mercato non si sa mai”.