LIVE Torino-Napoli: Formazioni ufficiali, nessuna sorpresa, c’è Kvara

Azzurri di scena a Torino per difendere il primato in classifica. Oltre cinquemila tifosi al seguito della squadra di Conte.

Il Napoli scende in campo al Grande Torino per difendere il primato in classifica. Il tecnico Antonio Conte dovrebbe confermare l’undici vincente contro la Roma, mentre i granata di Vanoli, dopo il pareggio col Monza, cercano punti importanti per la classifica. Sfida speciale per l’ex Buongiorno.

La diretta della partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Su Napolipiu.com seguiremo il match con la nostra diretta testuale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Torino – Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia