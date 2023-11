Bremer: “Devo tutto a Mazzarri, lo sapete cosa fece per me…”

Bremer svela un retroscena con walter Mazzarri, oggi tecnico del Napoli, risalente ai tempi in cui erano insieme al Torino.

Notizie calcio Napoli – Nell’intervista rilasciata al The Telegraph durante il ritiro con il Brasile, Gleison Bremer ha ricordato con affetto gli anni al Torino insieme a Walter Mazzarri, attuale tecnico del Napoli. Il difensore ha svelato un retroscena importante sul rapporto col suo ex allenatore.

“Mazzarri era come una figura paterna per me. Ho avuto un primo anno davvero difficile perché non avevo molte opportunità di giocare ed ero arrivato al momento in cui volevo andarmene” ha rivelato Bremer.

Ma proprio nel momento più complicato, Mazzarri lo convinse a non mollare: “Mi fece un discorso facendomi capire che contava su di me. Mi disse di imparare il gioco e che presto ci sarebbe stato il mio momento. E infatti dopo un anno ebbi l’opportunità di giocare e non ho più smesso”.

In sostanza, come ammesso da Bremer stesso, il tecnico del Napoli è stato fondamentale per la sua esplosione: “Devo tutto a Mazzarri, è stato come un padre e mi ha fatto crescere“. Un retroscena importante che testimonia il grande rapporto tra i due.

Ora Bremer è concentrato sulla Juve, ma non dimentica il passato: “Un giorno mi piacerebbe andare in Premier League ma ora voglio vincere in bianconero“. Grazie anche agli insegnamenti ricevuti da Mazzarri al Torino.