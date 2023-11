Mazzarri ritrova i leader del Napoli: Ruolo Cruciale per Di Lorenzo

Mazzarri ha incontrato Kvaratskhelia e presto ci sarà l’abbraccio con capitan Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura.

Notizie calcio Napoli – Walter Mazzarri ha iniziato a ricomporre i cocci dello spogliatoio del Napoli. Secondo il giornalista Sky Ugolini, due incontri sono stati fondamentali in queste ore per il tecnico: quello con Kvaratskhelia e l’imminente faccia a faccia con Di Lorenzo.

“Presto ci sarà l’abbraccio tra Mazzarri e Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura” rivela Ugolini. Il capitano avrà un ruolo chiave nella gestione dello spogliatoio agli ordini del nuovo mister.

Oggi intanto Mazzarri ha riabbracciato Kvaratskhelia, tornato ad allenarsi dopo la nazionale. Domani si attende l’esito sugli accertamenti di Osimhen, per capire se ci sarà con l’Atalanta. L’ossatura del Napoli è già di alto profilo tecnico, con campioni come Kvara, Osimhen, Di Lorenzo e Lobotka: dovranno essere loro i leader per il rilancio.

Certo, all’inizio si vedrà un Napoli “standard” sotto Mazzarri. Ma presto il tecnico inserirà le sue idee e dovrà gestire al meglio questi talenti, facendo vedere differenze con Garcia. Il Mazzarri-bis dirà quanto conta oggi davvero un allenatore.