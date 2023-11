Napoli, Mazzarri riabbraccia i nazionali: Le ultime su Osimhen e Zielinski

Il Napoli di Mazzarri si prepara per la sfida contro l’Atalanta: rientro dei nazionali e le condizioni di Osimhen e Zielinski.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center, intensificando i preparativi per l’importante match di Serie A contro l’Atalanta, in programma sabato alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con un’esercitazione atletica su circuito di attrezzi, seguita da lavoro tattico e partitine.

Napoli. Rientro dei Nazionali e Aggiornamenti su Osimhen e zielinski

Il tecnico Walter Mazzarri accoglie con soddisfazione il rientro di quattro nazionali: Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico, integrandosi nel gruppo e preparandosi per la sfida di Bergamo.

Le attenzioni sono rivolte anche a Victor Osimhen, che ha effettuato un lavoro personalizzato in palestra e sul campo. Le notizie sono incoraggianti per il nigeriano, che aumenta le probabilità di partire con la squadra per la trasferta di Bergamo. Sebbene non sia ancora pronto per giocare l’intera partita, la sua condizione sarà attentamente valutata nei prossimi giorni sotto la supervisione diretta di Mazzarri e del suo staff.

Un altro giocatore sotto osservazione è Piotr Zielinski. Dopo aver saltato le recenti partite della nazionale polacca a causa di un forte stato influenzale e tonsillite, Zielinski è rientrato a Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, con la speranza di un recupero in tempo per la trasferta con l’Atalanta.

Questo match rappresenta una tappa cruciale per il Napoli, che mira a consolidare la sua posizione in Serie A. Con il rientro dei giocatori chiave e la guida esperta di Mazzarri, la squadra si prepara a dare il massimo in questo importante confronto.