Bianchini: “Samo stati per anni figli di Maradona, ora lo abbiamo superato. Napoli arrivato oltreconfine”

Il dirigente del Napoli, Tommaso Bianchini, ha partecipato al ‘Social Football Summit’ di Roma trattando diversi temi in casa Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il dirigente azzurro Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, si è soffermato sui più disparati temi in casa Napoli durante il suo intervento al ‘Social Football Summit di Roma’. Dallo Scudetto vinto con Luciano Spalletti al timone, al nuovo slogan che rappresenta il Napoli fino alla sua espansione in tutto il mondo. Ecco le sue parole:

“A gennaio, Napoli-Roma 2-1, Simeone di fatto consegna lo scudetto al Napoli. Quel giorno, nel pre-partita, c’è stato il preambolo della festa scudetto. Dal 4 maggio in poi, Napoli ha insegnato al mondo in che modo si festeggia uno scudetto. Questa è la vera essenza del calcio”.

E ancora: “Perché lo slogan ‘New Era’? Parliamo di nuova era perché, siamo stati per anni figli di Maradona e ancora lo siamo ovviamente, ma lo abbiamo superato. Siamo il figlio che supera un po’ il padre e cammina da solo. Ora il nostro simbolo non è un giocatore, ma un gruppo di giocatori che hanno fatto la storia”.

Bianchini si è poi soffermato sulla capacità del Napoli di arrivare oltreconfine: “Diciamo ‘da Napoli verso il mondo’ perché la cosa più bella, quella che più mi ha affascinato al fischio finale, è stato il boato in tutto il mondo. Siamo arrivati sino in Antartide. Questa è la più grande soddisfazione. Coca-Cola è un partner fondamentale per raccontare questo magico scudetto”.