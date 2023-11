Camicioli elogia Spalletti: “Vincere a Napoli è Come 7 Scudetti Altrove”

Davide Camicioli, esalta le qualità di Luciano Spalletti sottolineando come vincere lo scudetto a Napoli sia un’impresa incredibile.

Notizie calcio Napoli – i, giornalistDavide Camiciola di Sky, ha recentemente condiviso le sue opinioni su Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, in un’intervista a ‘Radio Goal’ trasmessa su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sono state un vero e proprio inno di lode per il tecnico, sottolineando il suo impatto significativo sulla squadra partenopea.

Camicioli ha descritto Spalletti come “il migliore allenatore in questo momento“, lodando la sua capacità di dare fiducia e motivare i giocatori. “E’ uno che quando ti parla ti affascina e per lui ti butteresti nel fuoco“, ha detto Camicioli, evidenziando la capacità unica di Spalletti di ispirare e valorizzare i suoi giocatori.

Il giornalista ha poi ripercorso i successi di Spalletti nelle varie squadre che ha guidato, dall’Inter fino ai tempi della Roma. Ha inoltre sottolineato come Spalletti sia riuscito a vincere lo scudetto a Napoli, nonostante le sfide iniziali e le aspettative su come avrebbe gestito il rapporto con il presidente De Laurentiis.

Camicioli ha ammesso che l’unico difetto di Spalletti potrebbe essere una certa permalosità, ma ha anche evidenziato il suo carisma e simpatia. “Stravedo per Spalletti, come fai a discutere un allenatore del genere“, ha affermato, esprimendo una profonda ammirazione per il tecnico.

L’aspetto più significativo dell’intervista è stato il paragone tra vincere lo scudetto a Napoli e farlo nelle cosiddette “big” del calcio italiano. Secondo Camicioli, vincere a Napoli è un’impresa che vale quanto vincere 6-7 scudetti in una grande squadra. Ha ricordato come l’unico altro a riuscirci sia stato Maradona, sottolineando l’importanza del supporto della società e della squadra nel raggiungere tali traguardi.