De Laurentiis: “Italia, Partita Rubata. Manca un Rigore per l’Ucraina”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso il suo punto di vista sulla partita Italia-Ucraina, sostenendo che all’Ucraina è stato negato un rigore.

Notizie calcio Napoli – Durante la presentazione del libro “La strada di un sogno” di Mario Giuffredi allo stadio Diego Armando Maradona, De Laurentiis ha commentato: “Ieri sera rubata la partita, il rigore c’era, anche se l’Italia ha giocato bene“, riferendosi al rigore non concesso all’Ucraina negli ultimi minuti di gioco. Ha poi aggiunto, rivolgendosi a Di Lorenzo: “Avete giocato molto bene, come poche volte ho visto, gli altri erano tosti. Avevano e hanno il loro sogno di libertà“.

De Laurentiis su Mario Giuffredi

Il presidente del Napoli ha anche parlato di Mario Giuffredi, descrivendolo come un personaggio “irrazionale” con cui è necessario discutere in modo altrettanto irrazionale. Ha poi fatto un paragone con Federico Fellini, sottolineando come il sogno sia un elemento fondamentale nella vita di chiunque: “Noi in qualche modo interpretiamo i sogni degli altri, lui con tutti i suoi assistiti interpreta i sogni di chi amerebbe vedere una partita non rubata come quella di ieri sera”.

Riflessioni su Sogni e Realizzazioni

De Laurentiis ha proseguito riflettendo sulla natura dei sogni e sulla loro importanza nella vita quotidiana. Ha evidenziato come ogni individuo, attraverso le proprie esperienze e ambizioni, contribuisca a costruire il tessuto dei sogni collettivi. “Abbiamo mogli, amanti, figli, nonni, ognuno di noi ha un baraglio che frena e aiuta a raggiungere forse il sogno. Se fosse tutto facile, il sogno non rimarrebbe tale”, ha concluso De Laurentiis, sottolineando la complessità e la bellezza del perseguire i propri sogni.