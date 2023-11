Mario Rui: “Con Giuffredi percorso straordinario. Guardate dove siamo arrivati”

Mario Rui elogia il lavoro del suo agente Giuffredi: da sconosciuto a Campione d’Italia col Napoli grazie a lui.

Notizie calcio Napoli – Mario Rui, terzino del Napoli Campione d’Italia, è intervenuto alla presentazione del libro del suo agente Mario Giuffredi esprimendo tutta la propria gratitudine: “Con Giuffredi sono 10 anni che lavoriamo assieme, siamo partiti dall’essere sconosciuti ed abbiamo creato una carriera bellissima“.

Il portoghese ha poi aggiunto: “Gli sono grato per ciò che ha fatto per me, da quando è entrato nella mia vita l’ha cambiata dal primo giorno. La mia vita sportiva e personale è migliorata tantissimo grazie a lui“.

Parole al miele da parte di Mario Rui per il lavoro del suo agente Giuffredi: “Sono onorato di essere qui e contento del percorso che ha fatto. Gli sono grado per ciò che ha fatto per me, è apparso nella mia vita. Ti voglio bene”.

Un rapporto speciale quello tra il terzino e il procuratore, capace di portarlo dall’essere uno sconosciuto fino alla vittoria dello scudetto con il Napoli.