Bonaccini: “La Juventus ha preso Giuntoli per un solo motivo. Vi dico tutto”

Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna e noto tifoso della Juventus, ha recentemente condiviso la sua prospettiva sull’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus in un’intervista con TMW.

“Se guardo a quello che è accaduto al Napoli, Kim e Kvaratskhelia non erano due colpi da copertina. Eppure, Giuntoli ha scoperto due giocatori che poi uno è stato ceduto ad una società di grande livello internazionale e l’altro è stata la vera sorpresa del calcio europeo,” ha detto Bonaccini. Queste parole sottolineano l’abilità di Giuntoli nel fare operazioni di mercato oculate e a costi non drammatici.

Bonaccini ha poi aggiunto: “La Juventus è una squadra che ha bisogno di un po’ di equilibrio. Ha già un’ossatura importante e va ricordato che non è andata in maniera disastrosa come si vuole far credere. Di certo, per chi tifa la Juve, avresti sempre l’ambizione di vincere.”

Il presidente dell’Emilia Romagna ha poi sottolineato il significato dell’arrivo di Giuntoli alla Juventus: “So cosa significa la scelta della Juventus di prendere Giuntoli. Vuol dire che la società vuole aprire un nuovo ciclo, magari non immediatamente vincente, ma non è venuto qui a fare il comprimario.”