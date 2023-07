Varriale: “Il futuro del Napoli e il caso Juventus. Vi dico tutto”

Enrico Varriale, giornalista Rai, discute il futuro del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto e l’addio di Giuntoli e Spalletti.

Enrico Varriale, rispettato giornalista Rai, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto in un’intervista esclusiva con “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione.

Varriale ha discusso l’addio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e Luciano Spalletti, l’allenatore, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel successo della squadra. “Perde tanto. Giuntoli e Spalletti sono stati gli artefici principali del successo azzurro,” ha detto Varriale.

L’attenzione si è poi spostata su Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli. Varriale ha sottolineato l’importanza di Osimhen per la squadra, definendolo “un nome imprescindibile per confermarsi in campionato e poter essere competitivi in Europa”. Ha anche discusso l’offerta di 150 milioni di euro per il giocatore, sostenendo che la decisione finale spetta alla società.

Varriale ha poi parlato del caso della Juventus, sottolineando le implicazioni della recente penalizzazione di dieci punti inflitta alla squadra per questioni legate alle plusvalenze. Ha espresso preoccupazione per l’effetto che questo potrebbe avere sul futuro della giustizia sportiva.

“Il caso Juventus rischia di complicare ancor più le cose, inducendo a credere che non ci siano certezze in questo sport. È vero, infatti, che la Giustizia Sportiva è chiamata a giudizi affrettati, ma è anche vero che la coerenza è quanto mai richiesta. Ho qualche amico del Chievo, ed andrebbe ricordato il motivo per il quale la squadra veneta è scomparsa dal calcio italiano…”

Varriale ha offerto un’analisi approfondita del panorama attuale del calcio italiano, con particolare attenzione al Napoli e alla sua recente vittoria dello Scudetto. Mentre la squadra si prepara per la nuova stagione, le parole di Varriale offrono spunti di riflessione su ciò che il futuro potrebbe riservare.

