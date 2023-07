De Maggio: “Mi sono arrivate due notizie di mercato per il Napoli. ADL fa sul serio”

Il Napoli torna alla carica per Samardzic dell’Udinese e fa un’offerta importante per Kilman del Wolverhampton lo rivela Valter De Maggio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta accelerando i suoi sforzi per assicurarsi i servizi del centrocampista dell’Udinese, Samardzic, mentre si prepara a fare un’offerta significativa per Kilman del Wolverhampton. Queste sono le ultime notizie dal mercato del Napoli, come riportato da Valter De Maggio su Kiss Kiss Napoli.

Non solo Maxime Lopez, sembra che il Napoli stia mettendo in moto i suoi piani per un secondo colpo a centrocampo per il nuovo allenatore Rudi Garcia. “Non solo Maxime Lopez, sembrerebbe che il Napoli stia accelerando per Samardzic dell’Udinese che è seguito da tempo dal club azzurro,” ha detto De Maggio.

Con Kim vicino a un trasferimento al Bayern Monaco, il Napoli sta esplorando diverse opzioni per sostituire il difensore coreano. “I nodi principali sono quelli legati a Kim e Osimhen. Per il coreano c’è una clausola che il Bayern appare disposto a pagare nei prossimi giorni. Il Napoli si guarda intorno per il sostituto e sonda diversi nomi,” ha spiegato De Maggio.

Il club ha fatto un’offerta di 35 milioni per Kilman del Wolverhampton, ma l’offerta è stata rifiutata. Altri giocatori che piacciono al Napoli sono Le Normand e Schuurs.