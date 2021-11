Biasin: “Il Napoli ha ragione ad inca****si”

Fabrizio Biasin fa il punto sul Napoli e sul recente infortunio di Victor Osimhen che resterà fuori almeno un mese. Al suo rientro il calciatore potrà essere convocato per la Coppa d’Africa e quindi non sarà a disposizione di Spalletti. Temi trattati da Biasin all’interno dell’editoriale di Tuttomercatoweb in cui si sofferma anche sul rigorino di Sarri contro la Juventus: “C’è la polemica di Sarri che dice alla Juve ‘ha vinto col rigorino’. Non era un rigorino ma, soprattutto, la sua Lazio ha perso perché banalmente ha giocato male. Molto male. Sicuramente peggio del suo avversario. E se il tuo presupposto è ‘vincere è importante ma giocare bene di più’, allora almeno una delle due cose la devi ‘portare a casa’. Contro la Juve non sono arrivati i punti e neppure il bel gioco. Allegri che invece è un filo più pragmatico (‘conta solo vincere’) il suo lo ha fatto. Morale: nell’eterna sfida tra giochisti e risultatisti, questa volta hanno abbondantemente trionfato i secondi“.

Infortunio Osimhen: Napoli arrabbiato

Biasin all’interno del suo editoriale torna sull’infortunio di Osimhen che oggi viene operato: “C’è la polemica sulla Coppa d’Africa che si porterà via una marea di giocatori, in particolare l’asse portante del Napoli. E soprattutto Osimhen che, tra l’altro, dovrà stare fuori fino a Natale. E, quindi, il Napoli gestirà la riabilitazione del ragazzo per poi vederlo in campo con la Nigeria. Ecco, se il Napoli si in***za, beh, ha tutte le ragioni (anche solo perché l’ingaggio non glielo paga la Nazionale)“.