Benitez: «L’Inter è rinata. Napoli e Juve, test severi. Atalanta in crescita»

NAPOLI – Rafa Benitez, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, ha offerto la sua lettura della fase a gironi di Champions League che entra nel vivo.

«L’Inter ha un ruolo di primo piano, sempre. Il Napoli può assumerlo. Per la Juventus parla la storia, ma io del Villarreal non mi fiderei. E l’Atalanta sta riemergendo e non ha ancora Lookman», ha spiegato l’allenatore spagnolo.

Sul quadro generale, Benitez ha avvertito: «Non sarà semplice per la Juventus in casa del Villarreal; non sarà facile per l’Atalanta contro il Club Bruges; sarà assai indicativa per l’Inter contro lo Slavia Praga e anche dal Napoli aspetteremo una risposta».

Il big match resta Barcellona-Psg: «È la sfida più attesa, quella nella quale c’è la meglio gioventù europea. Una partita che promette spettacolo: la storia remota e contemporanea, la natura spettacolare di due squadre ricche di talento. È la magia della Champions».

Benitez ha sottolineato il ritorno in grande stile dell’Inter: «A Cagliari ho visto personalità, gioco e qualità. La struttura della squadra resta molto forte e competitiva. Per me l’Inter rimane tra le favorite».

Sulla Juventus, l’ex tecnico ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport: «Non è un gran segnale pareggiare tanto, ma non perdere lo rende mezzo pieno. Ha dimostrato coraggio col Borussia Dortmund e con l’Atalanta. Il Villarreal, però, è un avversario complicato: in Spagna potremo capire molto di più sul ruolo della Juve in Europa e in campionato».

Quanto al Napoli, reduce dal ko di San Siro, Benitez ha osservato: «Debutterà seriamente in Champions contro lo Sporting. Servirà il miglior De Bruyne, il miglior McTominay, il miglior Anguissa e il miglior Lobotka, perché là in mezzo si decide la sfida».

E sull’episodio tra Conte e De Bruyne ha concluso: «Non ne farei un caso. Sono espressioni a caldo. Nello spogliatoio, soprattutto il giorno dopo, si tende a dimenticare e a concentrarsi sull’appuntamento successivo. De Bruyne è un fattore a cui Conte non rinuncerà».

Infine, l’Atalanta: «Ha superato un’estate tormentata. Con il rientro di Lookman e il pareggio contro la Juventus, vedo segnali positivi. Il Bruges sarà un bel test», ha ribadito Benitez alla Gazzetta dello Sport.