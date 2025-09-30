30 Settembre 2025

Auriemma esalta Modric: «A San Siro ha oscurato De Bruyne»

redazione 30 Settembre 2025
NAPOLI – Dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan (2-1), Raffaele Auriemma ha affidato a Facebook la sua analisi sulla prestazione di Kevin De Bruyne, mettendola a confronto con quella di Luka Modric.

«Prendiamo Milan-Napoli e soffermiamoci su un duello a distanza: Modric vs De Bruyne. Dite che non c’è stata partita? E avete ragione, per l’enorme divario esistente oggi tra i due campioni», ha scritto Auriemma.

Il giornalista ha poi sottolineato: «Il belga ha soltanto 34 anni eppure il 40enne sembrava lui, non il folletto croato. Ieri sera si è capito che il Milan non ha preso un campione in disarmo, ma un fuoriclasse ancora decisivo».

Secondo Auriemma, Modric è stato il vero motore del Milan: «Dal primo all’ultimo minuto, senza sosta, senza mostrare sofferenza, senza mai mettere le mani ai fianchi. Sempre nel vivo del gioco, punto di riferimento ineludibile del Milan che si è appoggiato su di lui per uscire dalla morsa del Napoli».

Il commento si chiude con un elogio al croato: «Modric ha dimostrato quanto sia imprescindibile la voglia di giocare ancora a calcio, non solo per raccattare altri milioni, ma per continuare a essere il campione che è sempre stato».

