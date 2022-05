Bargiggia: “De Laurentiis pensa a Unai Emery. Vi do una notizia su Koulibaly”

Paolo Bargiggia ha riferito gli ultimi movimenti di mercato del Napoli, De Laurentiis torna su Unai Emery.

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Senza Filtri”, programma televisivo condotto da Luca Cerchione:

“De Laurentiis ha capito due cose dopo le ultime uscite: è rimasto deluso dai risultati e dai dati che gli hanno fornito. I parametri individuali della squadra a livello atletico erano buoni, ma i giocatori crollavano nei finali delle partite. Per cui l’analisi del presidente è stata che c’era carenza nel lavoro con la palla in allenamento, che non ha permesso il salto di qualità in termini di intensità in gara. Spalletti? Sarà del Napoli anche l’anno prossimo ma De Laurentiis vuol essere pronto e si sta guardando in giro, nonostante non sia suo costume pagare due allenatori in contemporanea. Un vecchio amore è tornato: si tratta di Unai Emery“.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Fabian? Se arrivano proposte dalla Spagna dirà di sì, tant’è che si sta lavorando su Barak e Nandez. Occhi aperti anche su Osimhen, che potrebbe essere ceduto per una cifra attorno ai 100 milioni. Koulibaly? Vi do questa notizia: dai segnali che ho avuto potrebbe restare un’altra stagione e poi liberarsi a fine contratto. De Laurentiis potrebbe lasciarlo andare non considerandolo uno sgarro, poiché il giocatore avrebbe 32 anni e ha comunque dato tanto alla maglia e alla città”.