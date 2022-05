Il mercato del Napoli non sarà faraonico. Giuntoli ha individuato il colpo ad effetto

Per il Napoli i sarà difficile immaginare un mercato faraonico, fatto di spese pazze, potrebbe esserci un solo colpo ad effetto.

Il quotidiano il Mattino ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, ponendo l’attenzione sui movimenti in entrata e in uscita: “Con o senza Champions l’idea del Napoli non cambia. Perché il presidente De Laurentiis era stato chiaro con largo anticipo. Quindi sarà difficile immaginare un mercato faraonico, fatto di spese pazze e colpi a effetto. Come da tradizione, quindi, si cercherà di badare al sodo e al bilancio: senza strafare, ma con idee chiare. Il punto fermo dal quale si riparte è chiaramente Kvaratskhelia, perché l’annuncio della scorsa settimana da parte del presidente del Napoli non lascia spazio a ulteriori ripensamenti. Dovrà essere il georgiano a raccogliere la non facilissima eredità che Lorenzo Insigne”.

COLPO AD EFFETTO

“Il vero colpo a effetto del mercato estivo, quindi, potrebbe diventare Hamed Junior Traorè che in Italia abbiamo imparato a conoscere con la maglia del Sassuolo. Sabato al Maradona non ha giocato perché infortunato, ma quanto ha fatto vedere negli ultimi mesi certifica le qualità di un ragazzo (ha 22 anni) destinato a potersi prendere il panorama calcistico dei prossimi anni. Può giocare sia sulla fascia che alle spalle della punta: perché ha tecnica e forza fisica tali da renderlo praticamente incontenibile nello stretto e nel lungo”.

USCITE

“A questo punto, però, servirà anche cedere qualcuno per fare cassa e l’impressione è che il primo della lista dei sacrificabili potrebbe essere Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha mai negato di voler fare ritorno in patria in una big e infatti Real Madrid e Barcellona hanno più volte fatto un pensierino al centrocampista del Napoli. Difficile che Fabian si possa muovere per meno di 50 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Napoli di sistemare la propria situazione finanziaria e rendersi protagonista anche sul mercato in entrata. Sì, perché al netto di un ultimo tentativo per il rinnovo di Ospina, l’obiettivo per la porta resta il portoghese del Granada Luis Maximiano (23 anni). Anche per lui il Napoli è già all’opera e spera di chiudere il prima possibile l’accordo per evitare spiacevoli sorprese, ovvero aste al rialzo”. Ha concluso il Mattino.