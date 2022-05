Bargiggia affonda la Roma: “Conference League e sesti in Serie A, roba da terza serie”

La Roma ha vinto la Conference League terza competizione organizzata dalla Uefa, battendo il Feyenoord in finale. La vittoria in campo europeo rappresenta per molti un traguardo importante, anche perché in Italia non arrivava un trionfo europeo da quando, sempre Mourinho, aveva vinto la Champions League con l’Inter nel 2010. Anche Paolo Bargiggia ha commentato la vittoria della Conference League: “Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l’ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no?” Ha scritto il giornalista su twitter.

Non sono mancate la critiche a Bargiggia per il commento sulla Roma e la Conference League. Per tanti resta comunque una vittoria in campo europeo, che dà prestigio alla società giallorossa che fino ad ora non aveva mai vinto nulla, tranne la Coppa delle Fiere del 1961. Resta anche la soddisfazione dei tifosi giallorossi che hanno potuto assistere alla finale anche all’interno dello stadio Olimpico di Roma, attraverso maxischermi montati proprio per l’occasione. C’è chi dice che le contestazioni alla Roma nascono dall’invidia di non aver vinto il titolo europeo, anche se non è quello principale.