Lazio su Mertens, Lotito vuole il belga, offerto biennale da 2 milioni: La reazione del belga

La Lazio vuole Mertens, nelle idee di Sarri può fare il vice immobile, offerto biennale da 2 milioni di Euro.

Lazio, idea Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto col Napoli e, pur continuando a trattare il rinnovo con il club partenopeo, al momento non ha ancora raggiunto alcuna intesa. Ed è dunque libero di accordarsi con un’altra squadra.

La soluzione Lazio, per Mertens adesso,è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto.

Alla Lazio Mertens ha uno sponsor d’eccezione che risponde al nome di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è molto legato all’attaccante belga e viceversa. L’uno ha fatto le fortune dell’altro. Fu un’intuizione del Comandante a trasformare Mertens da attaccante esterno in punta centrale. E fu la svolta della sua carriera. Ma fu anche la trovata che consentì al Napoli targato Sarri di volare. Il sodalizio tra i due potrebbe ora riproporsi a Roma, sponda biancoceleste.

MERTENS ALLA LAZIO: LE CIFRE

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, la Lazio è pronta ad offrire a Mertens un contratto biennale da due milioni di Euro.

“La Lazio pensa a Mertens. Non ci sono stati ancora contatti diretti con il giocatore, solo sondaggi con il suo entourage. Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli. .Pare sia arrivata per lui anche una proposta da un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato.

La Lazio potrebbe proporgli un biennale (con opzione sul terzo anno) da 1,5-2 milioni l’anno più bonus. Una cifra decisamente inferiore rispetto all’attuale ingaggio dell’attaccante (è di circa 4,5 milioni), ma Mertens è ben consapevole che quelle cifre, a 35 anni compiuti, non sono più proponibili. L’opzione Lazio, aldilà dei legami con Sarri, potrebbe attrarlo anche per altri motivi. Lui e la moglie Kat sono stati spesso da turisti nella capitale in questi anni. Ne apprezzano la bellezza e lo stile di vita. Ovviamente sono legatissimi a Napoli, ma – se proprio dovessero cambiare città – un trasferimento a Roma non lo disdegnerebbero affatto. Un «matrimonio» con la Lazio potrebbe quindi accontentare tutti”.