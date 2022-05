Ecco quanto vale il Napoli. Il club azzurro valutato 483 milioni secondo Football Benchmark

Il Napoli quanto vale? il marchio del club azzurro al centro dell’indagine di Football Benchmark. Lo studio, denominato, The European Elite 2022 ha analizzato il valore dei migliori club calcistici in Europa.

Il Real Madrid è primo per il quarto anno consecutivo, mentre il Manchester United è tornato secondo al posto del Barcellona, che ora si posiziona terzo. Real Madrid e Manchester United sono stati entrambi in grado di aumentare il proprio enterprise value (EV), mentre il valore del Barcellona è sceso del 2%, a causa della difficile situazione economica degli ultimi anni.

Nell’attuale top 10, lo scambio tra Manchester United e Barcellona sul podio è stato l’unico cambiamento di posizioni. Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester City sono stati invece in grado di raggiungere il loro valore massimo anno dopo anno. Ci sono anche tre new entry nella top 32 dell’edizione corrente: il West Ham United torna dopo un anno di assenza, mentre l’Aston Villa e l’Eintracht Francoforte fanno il loro debutto nel report.

Quanto vale il Napoli? I club italiani partono invece dal 10° posto, con la Juventus che si posiziona a quota 1,597 miliardi di euro. Il club bianconero è quello che vale nettamente di più in Serie A, considerando che il primo che segue è l’Inter a quota 996 milioni di euro. Ben più distante il Milan, che si ferma a 578 milioni di euro. Il Napoli si pone al 18° posto con un valore globale di 483 milioni.

La classifica dei club che valgono di più al mondo



Questa la graduatoria, con la presenza di sette italiane: Ecco quanto vale il Napoli