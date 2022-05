Rinnovo Mertens: non aspetta all’infinito, la Lazio di Sarri c’è

Dries Mertens deve ancora rinnovare il suo contratto con il Napoli, attualmente il giocatore è libero di firmare con qualsiasi altro club. Poteva farlo da gennaio 2022 in poi, come fatto da Lorenzo Insigne prima della sfida con la Juventus firmò il suo contratto con il Toronto. Mertens ha deciso di aspettare, perché la voglia di restare in azzurro è tanta. Il problema è che i contatti tra De Laurentiis e Mertens non ci sono stati, almeno non nell’ultimo periodo. Il patron azzurro ha detto che non sarebbe scappato, ma con Mertens tornato in Belgio per rispondere alla chiamata della Nazionale, il discorso di allunga.

Ed allora per Mertens c’è la Lazio di Sarri, mica uno qualsiasi, ma quello che lo ha scoperto come punta centrale, in grado di macinare gol a raffica. Secondo Gazzetta dello Sport la “soluzione, per adesso, è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto“.

Tra Mertens e la Lazio non ci sono stati “ancora contatti diretti con il giocatore, solo sondaggi con il suo entourage. Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, ma intanto si guarda attorno. Pare sia arrivata per lui anche una proposta da un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato“. L’ingaggio che Mertens percepirebbe a Roma sarebbe lo stesso offerto dal Napoli per il rinnovo: circa 2 milioni di euro a stagione. Ma Mertens la sua decisione l’ha presa: “Lui e la moglie Kat sono stati spesso da turisti nella capitale in questi anni. Ne apprezzano la bellezza e lo stile di vita. Ovviamente sono legatissimi a Napoli, ma – se proprio dovessero cambiare città – un trasferimento a Roma non lo disdegnerebbero affatto“.