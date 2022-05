Napoli: contatti per Sirigu, la situazione portieri

Il Napoli deve risolvere la questione portieri, oppure attendere che il corso degli eventi. David Ospina è il preferito di Spalletti che lo ha chiesto espressamente alla società. Ma Aurelio De Laurentiis non è affatto convinto di rinnovare con un portiere di 33 anni che chiede un ingaggio alto. Preferirebbe continuare con Alex Meret, su cui sono stati investiti molti soldi e che ha un potenziale tecnico importante, anche se è stato sempre retrocesso a secondo portiere sia da Ancelotti, che da Gattuso e Spalletti. Le possibilità che uno tra Ospina e Meret vadano via sono alte, ecco perché il Napoli pensa a Salvatore Sirigu come secondo portiere.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno ci sono già stati dei contatti tra il Napoli e Sirigu, una prima esplorazione per capire la possibilità di concludere l’affare. Sirigu a 35 anni ha dimostrato di essere ancora molto affidabile, inoltre si libera a parametro zero alla fine della stagione. L’ingaggio di Sirigu è alla portata del Napoli, soprattutto per il ruolo di secondo portiere. Prima però il club di Aurelio De Laurentiis dovrà risolvere i problemi interni e decidere se continuare a puntare su Ospina e accontentare Spalletti, oppure se imporre la presenza di Meret. Non è escluso una rivoluzione in porta con l’addio di Meret e Ospina e l’acquisto di due nuovi portieri.