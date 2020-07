Atletico Madrid su Milik: “Offerta nuova contropartita tecnica”

Il calciomercato del Napoli non si focalizza solo in quello in entrata ma anche su quello in uscita, con l’Atletico Madrid che vuole Milik.

C’è una novità nell’affare che porterebbe Arkadiusz Milik all’Atletico Madrid, il club spagnolo mette sul piatto una nuova contropartita tecnica. A rivelarlo è il Corriere del Mezzogiorno che scrive: “L’Atletico Madrid insiste per Milik e pensa anche al centrocampista Thomas Partey come possibile contropartita, gli ostacoli sono nelle pretese sull’ingaggio e nello status extracomunitario del ghanese“.

Il Napoli per cedere Milik chiede tra i 50 ed i 60 milioni di euro, una cifra che ha ‘spaventato’ sia la Juventus che l’Atletico Madrid. Entrambe le società propongono qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo in cash. Nella crisi post covid sono molte le società che vogliono fare operazioni del genere per evitare di dissipare la liquidità, quindi molti club proveranno ad inserire calciatori nelle trattative. Vorrebbe farlo anche il Napoli che è pronto ad offrire Ounas al Lille per arrivare a Osimhen e Gabriel.