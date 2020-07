De Laurentiis incontra il presidente del Lille, pronti la maxi offerta

Ultime notizie di calciomercato, Aurelio De Laurentiis presidente della SSCN è pronto ad incontrare Gerard Lopez, patron del Lille per Osimhen.

Il Napoli lancia l’assalto a Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ieri ha incontrato l’attaccante africano a Capri che è rimasto favorevolmente impressionato dalla città, l’ambiente e la società. Lo stesso Osimhen aveva incontrato anche Gennaro Gattuso, che ancora una volta ha vestito i panni del mediatore e dirigente per facilitare una trattativa di mercato.

Insomma la macchina azzurra si è messa in moto, con Cristiano Giuntoli che continua a lavorare sotto traccia anche per altri obiettivi come Under della Roma. Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport il Napoli fa sul serio per Osimhen, ma è pronto a lanciare l’offensiva anche per il difensore Gabriel. Il Lille fa una valutazione molto alta di entrambi i calciatori, ma la società partenopea spera di poter inserire all’interno qualche contropartita, come Ounas.