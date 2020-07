Gattuso carica la squadra, vuole la vittoria a Bergamo. Ecco cosa ha detto

Atalanta-Napoli una partita da vincere ad ogni costo per continuare ad alimentare la speranza Champions League, Gattuso ha caricato la squadra.

Non si è lasciato distrarre dagli impegni di calciomercato (vedi l’incontro con Osimhen) Gennaro Gattuso è più che concentrato sulla partita con l’Atalanta. Ringhio non molla nulla, non lo ha mai fatto da calciatore, non lo farà neanche da allenatore. Lo ha fatto capire anche in questi giorni al centro di allenamento di Castel Volturno, vuole continuare ad alimentare la speranza di un posto Champions League, almeno fino a quando non sarà la matematica a batterlo. Attualmente il Napoli ha 12 punti di svantaggio dall’Atalanta.

“Crederci” questa è la parola d’ordine che il tecnico ha ripetuto più volte, lo scrive Gazzetta dello Sport. Le possibilità di scavalcare l’Atalanta quarta in classifica sono poche, ma per Gattuso non è mai detta l’ultima parola. Crederci sempre, questo il suo credo che sta infondendo anche ai calciatori. E’ proprio dal punto di vista mentale che ha voluto incidere principalmente il tecnico calabrese, che al suo arrivo ha trovato una squadra scarica e spenta. L’ha rivoltata come un calzino ed ora i calciatori non si sentono appagati nemmeno dopo aver vinto la Coppa Italia e messo in cassaforte la qualificazione ai gironi di Europa League. Gattuso vuole crederci fino alla fine, anche in Champions League dove c’è da giocare la sfida tra Barcellona e Napoli.