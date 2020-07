Napoli-Under: distanza minima, l’affare si può concludere

Oltre a Victor Osimhen il Napoli in queste ore ha messo nel miro anche Cengiz Under della Roma, De Laurentiis ha avanzato una prima offerta.

Cengiz Under potrebbe essere presto un nuovo calciatore del Napoli, secondo Gazzetta dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis ha già avanzato un’offerta di 25 milioni di euro per l’esterno turco. Al momento la Roma ne chiede 30, ma la distanza è veramente minima tanto che l’affare potrebbe concludersi da un momento all’altro. Il Napoli ha già un accordo di massima con il giocatore che gradirebbe il trasferimento in azzurro, anche perché ha capito che a Roma non ha più spazio. Fonseca lo tiene molto poco in considerazione nelle sue rotazioni, quindi è pronto a cercare un’altra sistemazione.

Under al Napoli diventerebbe l’erede di Josè Maria Callejon, destinato ad andare via a fine campionato. Sarà poi compito di Gattuso cercare di utilizzare al meglio Under che sembra non rendere al meglio nella fase passiva del gioco. In ogni caso la sensazione è che l’affare possa veramente andare in porto da un momento all’altro, mentre il Napoli si preparare a chiudere anche Victor Osimhen. L’attaccante africano è ancora in città e De Laurentiis prepara anche un incontro con il presidente del Lille.