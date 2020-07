Il Napoli sfida l’Atalanta: cinque cambi per Gattuso

Atalanta-Napoli è la partita per tenere ancora viva la speranza Champions, Gattuso ha pronti cinque cambi per la partita di Bergamo.

Sarà un Napoli con i ‘titolarissimi’ in campo quello che affronterà a Bergamo l’Atalanta di Gasperini. Gattuso ha parlato alla squadra, vuole credere ancora al quarto posto ma per farlo serve una vittoria. Tre punti che avrebbero un significato oltre la classifica generale. Fino ad ora Gattuso ha battuto la Juventus, si è misurato alla pari con le big italiane ed europee ma l’Atalanta, anche in questo periodo, sembra una schiacciasassi. La squadra di Gasperini continua a correre e sembra non aver risentito minimamente dell’inattività causa covid, per questo riuscire a fermarla avrebbe un valore specifico importante.

Per la sfida con l’Atalanta il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso ha in mente cinque cambi. In difesa tornano Ospina e Di Lorenzo, mentre a centrocampo ci saranno Demme e Zielinski con Fabian Ruiz confermato. In attacco Politano è in vantaggio su Callejon, anche se c’è da tenere d’occhio lo spagnolo. Confermati Insigne e Mertens.

Ecco la probabile formazione del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.