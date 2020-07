Tuttosport ombre su Osimhen: non ha incontrato Gattuso e De Laurentiis

Tuttosport parla di Osimhen al Napoli, secondo il quotidiano di Torino non ci sarebbero stati gli incontri con Gattuso e De Laurentiis.

Da almeno un paio di giorni si parla degli incontro di Osimhen con Gattuso prima e De Laurentiis a Capri poi. Incontri confermati anche dall’entourage del calciatore che ha più volte utilizzato parole positive in merito ai colloqui e la città. Tuttosport, però, avanza un’altra ipotesi: ovvero quella che gli incontri non ci sarebbero mai stati.

Si parte dalla cena con Gattuso. Per il quotidiano di Torino non c’è mai stata, i due si sono parlati solo telefonicamente, ma il calciatore ha cenato in via Cappella Vecchia al ristorante Altro Coco Loco. Nemmeno l’incontro tra De Laurentiis e Osimhen a Capri sarebbe avvenuto. Sempre Tuttosport cita persone che avrebbero visto il calciatore avvicinarsi alla villa di De Laurentiis, che da quest’anno non alloggia più al Quisisana ma in un’altra location più complicata da vedere. Secondo il quotidiano il fatto che non ci sia nemmeno una foto di Osimhen che si imbarca per Capri, nonostante ci fosse il pienone agli imbarchi, fa destare più di un dubbio sulla veridicità dell’incontro. “Sicuramente ieri a Napoli. Avrebbe voluto mangiare africano, ma era stanco ed è andato a riposare“.