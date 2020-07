Osimhen, finito l’incontro con De Laurentiis. L’agente: “filtra ottimismo”

Finito l’incontro tra Osimhen e De Laurentiis, il calciatore è rientrato a Napoli. Dall’entourage del giocatore filtra grande ottimismo.

Victor Osmhen e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati oggi pomeriggio a Capri. Il patron ha ospitato l’attaccante del Lille nella sua villa e gli ha illustrato il progetto Napoli. In serata il calciatore è rientrato all’hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele.

Osika Okolo, membro dell’entourage di Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il meeting con De Laurentiis è appena finito. Solo nelle prossime ore saprò dire quali sono i contenuti dell’incontro con il presidente. Victor adesso si prenderà il suo tempo per poi decidere il suo futuro. Ieri era a cena con Gattuso e con il suo entourage. Assomiglia a Drogba? In comune ha la voglia di finalizzare”.

Okolo ha sull’incontro tra Osimhen e De Laurentiis ha poi aggiunto: “Napoli per lui è un’ottima destinazione, è pronto per la serie A, è pronto per una grande squadra come il Napoli. Aspettiamo domani per capire cosa succederà, prenderà la decisione insieme alla sua compagna che tra l’altro parla molto bene anche l’italiano. “Personalmente sono ottimista sugli sviluppi della trattativa, ma la decisione finale spetterà solo a Victor”.

Victor Osimhen nel primo pomeriggio di domani farà ritorno in Francia dove rifletterà sulla scelta da fare per il futuro. Il Napoli comunque resta in pole e continua a filtrare grande ottimismo.