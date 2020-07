“Osimhen va a Capri da De Laurentiis”, pronto il colpaccio del Napoli

“Osimhen pronto ad incontrare Aurelio De Laurentiis a Capri” lo riferisce Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSCN.

L’incontro tra Victor Osimhen ed Aurelio De laurentiis a Capri potrebbe essere veramente decisivo per indirizzare una super trattativa di mercato. La radio ufficiale della SSCN fa sapere che il giocatore insieme alla “compagna andranno a Capri“. Proprio sull’isola azzurra si trova il presidente Aurelio De Laurentiis che è pronto ad incontrare il calciatore. “Sarebbe veramente un colpo fantastico” fa sapere Valter De Maggio.

Già in mattinata erano rimbalzate più voci sulla possibilità che l’attaccante nigeriano andasse ad incontrare il patron del Napoli. Una mossa importantissima che mette la trattativa in discesa per il club partenopea, anche se nel mercato non è mai detta l’ultima parola. Già la volontà del calciatore di venire in Campania aveva dato dei segnali positivi, ma ora la trattativa si fa veramente importante.

Incontro De Laurentiis-Osimhen a Capri

Prima dell’incontro con il presidente il calciatore ha avuto quello con il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. L’allenatore sta premendo affinché la società lo porti in azzurro e c’è tutta la volontà del presidente di prendere l’attaccante africano che ha ampi margini di crescita, ma ha già dimostrato grandissime qualità.

A Capri dunque il colloquio tra De Laurentiis ed Osimhen potrebbe essere veramente decisivo per portare alla chiusura della trattativa. Il giocatore sta dimostrando di avere tanta voglia di vestire la maglia del Napoli e nemmeno gli inserimenti in extremis di Inter e Liverpool sembrano portare disturbo alla trattativa. Sono ore frenetiche in cui il Napoli pone le basi per piazzare un colpo di mercato importantissimo. Osimhen, infatti, piace a tantissime big europee ma la società attraverso Cristiano Giuntoli si è mossa con largo anticipo e la piazza piace molto al calciatore, rimasto abbagliato dalla città partenopea.