Incontro De Laurentiis-Gattuso: confronto di un’ora, fiducia rinnovata

Sky rivela il contenuto del confronto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Gennaro Gattuso, tenuto oggi a Castel Volturno.

Rinnovata la fiducia e pronti ad andare avanti insieme. Un incontro cordiale quello che si è tenuto nella giornata di oggi a Castel Volturno, con il presidente soddisfatto fino ad ora per l’operato del tecnico reduce da cinque risultati utili consecutivi, compreso il pareggio in Champions League con il Barcellona. Secondo quanto riferito da Sky l’incontro è stato anche il modo per chiacchierare del rinnovo di alcuni calciatori: uno su tutti quello di Dries Mertens, mentre restano i dubbi sul futuro di Arkadiusz Milik.

Secondo i rumors il tema principale è stato il futuro del tecnico, pronto a restare a Napoli anche nella prossima stagione. Al momento Gattuso ha un contratto di 6 mesi con il Napoli, con opzione di rinnovo a fine stagione, ma anche con la possibilità di svincolarsi in maniera unilaterale ad aprile. La volontà di entrambe le parti, però, è quella di andare avanti insieme anche nella prossima stagione.

Rivoluzione Napoli

Con Gattuso in panchina il Napoli è pronto anche ad una rivoluzione di mercato, avviata già a gennaio. Demme, Lobotka e Politano sono solo i primi tasselli dei cambiamenti che verranno in futuro. Petagna lasciato alla Spal potrebbe anche non arrivare mai a vestire la maglia azzurra, così come accaduto con Roberto Inglese ceduto al Parma prima dell’avvio della stagione. Petagna potrebbe essere utilizzato per monetizzare, oppure come pedina di scambio per arrivare ad Andrea Belotti. Il nome del centravanti del Torino è al centro delle discussioni di mercato, con Gattuso che gradirebbe molto del giocatore in rosa. Lo stesso attaccante sarebbe pronto a cambiare aria, dato che il suo ciclo in maglia granata sembra terminato. Per acquistarlo, però, De Laurentiis dovrà fare i conti con Urbano Cairo.