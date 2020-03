Atletico Madrid su Milik, De Laurentiis fissa il prezzo

Le voci di mercato su Milik e Atletico Madrid non si arrestano, Aurelio De Laurentiis chiede 60 milioni di euro per cedere il calciatore in Spagna.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis chiede 60 milioni di euro per privarsi di Arkadiusz Milik. Con questa cifra il patron azzurro non si opporrebbe alla sua cessione. In ogni caso il calciatore è destinato a lasciare Napoli a fine stagione se non si troverà l’accordo sul rinnovo. La SSCN non vuole ritrovarsi in rosa un calciatore a scadenza di contratto, dovendo affrontare gli stessi problemi che ha avuto con i rinnovi di Dries Mertens e Josè Callejon.

Il futuro di Milik al momento è lontano dalla maglia azzurra. L’Atlletico Madrid lo sta seguendo da tempo, ma dovrà presentare una buona offerta per riuscire a strapparlo agli azzurri e alla concorrenza. Il polacco ha molti estimatori in Europa, pronti a presentarsi alla porta del Napoli a fine stagione. Intanto in casa Napoli si parla di Jovic e Icardi come possibili sostituti del polacco.