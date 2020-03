Corriere della Sera – De Laurentiis passione per Icardi, lo vuole a Napoli

Notizia clamorosa di calciomercato per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ritorna su Icardi. L’attaccante del Psg non ha incantato e può lasciare.

Il mercato del Napoli è in continua evoluzione e ritorna un nome clamoroso, quello di Mauro Icardi pensiero che torna a sfidare Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSCN aveva già provato a prendere il calciatore in estate, quando la posizione di Arkadiusz Milik è stata in bilico fino all’ultimo. Ora il destino dell’attaccante polacco è sempre più lontano da Napoli, con un contratto in scadenza nel 2021 che non verrà rinnovato.

Il Corriere della Sera avvicina di nuovo il nome di Icardi al Napoli, anche perché il calciatore argentino è in uscita dal PSG. Il presidente Al Khelaifi non farà nessuno sforzo per trattenerlo ed anche il calciatore vuole andare via. In Francia non si è integrato e non ha stretto legami con i big della squadra come Mbappé e Neymar.

Psg non riscatta Icardi

Ad alimentare le voci su un addio di Icardi al Psg, c’è il fatto che il club parigino non ha intenzione di riscattare il calciatore. Al Khelaifi dovrebbe versare nelle casse dell’Inter 70 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis si è così fiondato di nuovo su Icardi, ma sul calciatore c’è anche la Juventus che il Corriere della Sera dà in pole. Il patron azzurro ha ripreso i contatti anche con Wanda Nara, agente e moglie del calciatore argentino. Il Napoli cerca il suo bomber, dato che in estate dovrà sostituire Milik. In questi giorni si è parlato con insistenza di Andrea Belotti, altro nome che piacerebbe molto a Gennaro Gattuso. Il tecnico lo ha già allenato a Palermo e avrebbe piacere di ritrovarlo in maglia azzurra. In questo contesto Andrea Petagna sembra destinato ad essere una pedina di scambio, oppure un modo per fare cassa e finanziare un altro acquisto.