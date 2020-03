Milik, Allan, Meret e gli altri dubbi sul futuro del Napoli

Il futuro di Allan, Meret e Milik è in bilico. Se la cessione per il centrocampista ed attaccante appare più scontata, la posizione del portiere è diversa.

Scivolato in panchina alle spalle di David Ospina, Alex Meret non sta vivendo un buon periodo in maglia azzurra. “Da definire la posizione di Meret, grande investimento del club scivolato in panchina da un po’: capitolo delicato questo, dei confronti tra società e Gattuso” scrive Corriere dello Sport. Il tecnico ha fatto sapere che in questo momento non sta facendo la parte dell’aziendalista scegliendo il colombiano in porta, ma per ora Ospina gli dà maggiori garanzie. Meret, però, ha delle doti tecniche eccezionali e sarebbe veramente un peccato lasciarselo scappare. E’ giovane e può migliorare moltissimo, soprattutto coi piedi. Per questo il Napoli vuole continuare a puntare sul calciatore anche per il futuro.

Calciomercato Napoli: chi va via

Discorso diverso si farà per altri calciatori come Allan e Milik. Per motivi diversi il brasiliano ed il polacco sono sulla lista di sbarco. Il centrocampista è stato richiamato da Gattuso per scarso impegno, poi il caso è rientrato. Nonostante tutto continua a restare in panchina ed anche quando viene chiamato in causa non sembra al top. La sua posizione verrà valutata a fondo, ma se arrivasse una buona offerta andrebbe via. Milik piace all’Atletico Madrid e De Laurentiis vuole cederlo, dato che non trova l’accordo per il rinnovo. La parola d’ordine in casa Napoli è quella di evitare altri casi come Mertens e Callejon. Proprio lo spagnolo con Lozano, sono in lista di sbarco. Callejon andrà via a parametro zero, il messicano è stato pagato 50 milioni e non può essere svalutato. Ancelotti sarebbe pronto ad accogliere il suo vecchio pupillo, così come ha messo gli occhi su Allan. Il futuro di Koulibaly, invece, sembra già orientato verso Parigi.