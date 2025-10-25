25 Ottobre 2025

ANNULLIAMO LA PARTITA DI SERIE A: in campo non si va più | Giocheranno solo 37 partite su 38

Marco Fanfani 25 Ottobre 2025
ANNULLIAMO LA PARTITA DI SERIE A: in campo non si va più | Giocheranno solo 37 partite su 38

Pallone Serie A - fonte lapresse - napolipiu.com

La notizia aveva un po’ sconvolto tutti. Erano seguite tante polemiche e ora è pronto un dietrofront clamoroso.

Una partita può essere annullata o sospesa per diversi motivi, legati sia a fattori tecnici che a circostanze esterne. Tra le cause più comuni ci sono le condizioni meteorologiche estreme, come piogge torrenziali, neve o grandine, che rendono il campo impraticabile o pericoloso per i giocatori. Anche la scarsa visibilità dovuta a nebbia o problemi di illuminazione può portare l’arbitro a rinviare o interrompere l’incontro.

Un altro motivo frequente è legato alla sicurezza. Disordini sugli spalti, invasioni di campo o comportamenti violenti dei tifosi possono spingere il direttore di gara, in accordo con le autorità, a sospendere definitivamente la partita. In alcuni casi, come accaduto in competizioni internazionali, anche minacce terroristiche o rischi per l’incolumità delle squadre possono portare alla cancellazione dell’evento.

Sul piano regolamentare, una partita può essere annullata se emergono irregolarità gravi, come l’impiego di giocatori squalificati, errori tecnici dell’arbitro o falsificazioni dei referti. In questi casi è la Lega o la Federazione competente a decidere se far ripetere l’incontro.

Anche problemi logistici possono influire: blackout elettrici, malfunzionamenti del VAR, o difficoltà di trasporto delle squadre possono costringere gli organizzatori a rinviare il match. In ogni situazione, la priorità resta sempre la sicurezza e la regolarità della competizione.

UEFA in pressing sulla Serie A: probabile annullamento totale

Dopo la decisione della Liga di annullare la partita tra Villarreal e Barcellona prevista a Miami il 20 dicembre, anche la UEFA è intervenuta sul caso Milan-Como, chiedendo alla Lega Serie A di riconsiderare la scelta di giocare la sfida a Perth, in Australia, a febbraio.

L’obiettivo dell’organo europeo è evitare che il calcio continentale perda il proprio radicamento territoriale e culturale.

Allegri-getty images-napolipiu.com

Il messaggio di Bruxelles e le prossime mosse

A rafforzare la posizione della UEFA sono arrivate anche le parole di Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport: “Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”. Nonostante le pressioni, la Lega Serie A al momento non sembra intenzionata a tornare indietro.

Il progetto resta in piedi, in attesa degli ultimi via libera da parte dell’Asian Football Confederation e della FIFA, che dovranno pronunciarsi ufficialmente nelle prossime settimane.

Altro

Napoli, svelato il nuovo slogan nello spogliatoio: il significato nascosto

BIRRE NELLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI: scoppia lo scandalo totale | Ecco spiegato il 6-2 col Psv

Marco Fanfani 25 Ottobre 2025
Juventus-Facebook-Napolipiu.com

Ultim’ora: gli avversari della Juventus non si presentano | “La partita non si gioca”: verdetto a tavolino

Lorenzo Gulotta 24 Ottobre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Lucca messo fuori squadra: rimarrà Hojlund come unico e solo attaccante | Il comunicato ufficiale

Lorenzo Gulotta 24 Ottobre 2025
Pallone Serie A - fonte lapresse - napolipiu.com

Ultim’ora: SOSPESO IL CAMPIONATO DI SERIE A | “Sabato e domenica non si gioca”: gravissima la causa

Lorenzo Gulotta 24 Ottobre 2025
Lotito-LaStampa-Napolipiu.com

Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social

Marco Fanfani 24 Ottobre 2025
continassa-juventus.com-napolipiu.com

MIRACOLO ALLA CONTINASSA: recuperato dopo soli 10 giorni | Torna il campione brasiliano della Juve

Lorenzo Gulotta 24 Ottobre 2025

Ultimissime

Pallone Serie A - fonte lapresse - napolipiu.com

ANNULLIAMO LA PARTITA DI SERIE A: in campo non si va più | Giocheranno solo 37 partite su 38

Marco Fanfani 25 Ottobre 2025
careca_intervista1111

Careca: «Napoli, non deprimerti. Con Conte puoi ancora sognare»

redazione 25 Ottobre 2025
Napoli, svelato il nuovo slogan nello spogliatoio: il significato nascosto

BIRRE NELLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI: scoppia lo scandalo totale | Ecco spiegato il 6-2 col Psv

Marco Fanfani 25 Ottobre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Repubblica: “Napoli-Inter: 55 mila al Maradona. Patto tra Conte e vecchia guardia”

redazione 25 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-25 063834

Napoli-Inter: le probabili formazioni

redazione 25 Ottobre 2025