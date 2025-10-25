JUVE-LAZIO gratis sul digitale terrestre: è la prima volta nella storia del calcio moderno | Addio abbonamento
La partita del campionato verrà trasmessa in maniera gratuita sul digitale terrestre. Prima volta storica.
Per la prima volta nella storia del calcio moderno, una sfida di vertice come Juventus-Lazio sarà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre. Un evento che segna una svolta nel modo in cui gli italiani potranno vivere la partita, rompendo il monopolio dei diritti televisivi a pagamento.
La decisione è frutto di un accordo straordinario tra le emittenti e la Lega, che ha deciso di sperimentare un nuovo modello di trasmissione. L’obiettivo è testare l’impatto dell’apertura gratuita di un big match sul pubblico televisivo e sugli sponsor. Un gesto che punta anche a riconquistare quella fetta di tifosi che aveva rinunciato a seguire il calcio per via dei costi sempre più elevati degli abbonamenti.
La gara di campionato rappresenterà una vera e propria eccezione. In un momento storico calcistico complicato, il fatto che venga trasmessa in diretta e gratis sul digitale terrestre è un qualcosa di assolutamente innovativo.
Un accordo inaspettato, arrivato come un fulmine a ciel sereno che ha scosso, in positivo, tutto l’ambiente calcistico. E sarà importante capire come vorranno reagire i vari club e se magari proveranno a imitare quanto fatto dalla compagine piemontese e da quella laziale.
Tifosi entusiasti
Le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere. Sui social, la notizia è stata accolta con entusiasmo e nostalgia. Questa mossa potrebbe rappresentare una novità per il futuro, in cui magari almeno una partita di cartello per giornata possa tornare a essere gratuita per il pubblico.
In un panorama mediatico dominato dalle piattaforme, questa apertura sul digitale terrestre rappresenta quasi un atto controcorrente. Juventus-Lazio non sarà solo una partita: sarà un test per il futuro del calcio italiano che potrebbe segnare una svolta definitiva.
Le info sul match
Nello specifico la Juventus ha annunciato ufficialmente che domenica 26 ottobre 2025, alle ore 11:00, la squadra Under 20 affronterà la Lazio presso l’Allianz Training Center di Vinovo. Si tratta del nono appuntamento stagionale del campionato Primavera 1, una gara importante per entrambe le formazioni giovanili che puntano a consolidare la propria posizione in classifica.
Il club bianconero ha inoltre comunicato che il match sarà visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente. In questo modo, i tifosi avranno la possibilità di seguire la sfida anche a distanza e sostenere i giovani talenti della Juventus.