25 Ottobre 2025

TEGOLA ROMELU LUKAKU: resterà fuori un anno | Disastro annunciato col recupero lampo

Lorenzo Gulotta 25 Ottobre 2025
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Il belga sta vivendo una situazione tutt’altro che serena. Avrebbe dovuto recuperare e invece resterà fuori un anno.

Romelu Lukaku dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. L’attaccante belga ha riportato un grave infortunio che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Le prime valutazioni mediche parlano di un recupero complesso e lungo, che richiederà pazienza e lavoro costante.

La situazione arriva dopo settimane di tentativi di recupero accelerato. Lukaku aveva mostrato segnali incoraggianti, spingendo staff tecnico e sanitario a ridurre i tempi di rientro. Tuttavia, il fisico non ha retto allo sforzo e il rischio si è trasformato in realtà. La ricaduta ha peggiorato la situazione.

Questo scenario era stato temuto da diversi esperti, che avevano giudicato troppo affrettata la gestione dei tempi di recupero. L’idea di un “rientro lampo” aveva alimentato entusiasmo e speranza, ma anche preoccupazione. Ora emerge con chiarezza che la prudenza sarebbe stata la scelta migliore.

Per il club si tratta di un colpo pesante, sia dal punto di vista tecnico che economico. Lukaku rappresentava una parte importante del progetto e del bilancio sportivo. La sua assenza costringerà Conte a ridisegnare schemi e strategie. Anche sul mercato, le prossime mosse saranno inevitabilmente condizionate da questa emergenza.

Recupero affrettato

Dopo mesi di lavoro per tornare in campo, vedersi fermare di nuovo è un colpo durissimo. Lukaku dovrà ora concentrarsi su una riabilitazione lunga e complessa, mantenendo la motivazione alta. La sua esperienza e il suo carattere saranno fondamentali per affrontare questo percorso.

La fretta di rientrare può trasformarsi nel peggior nemico del recupero. L’equilibrio tra ambizione e prudenza è sottile ma decisivo. In questo caso, la scelta di forzare i tempi si è trasformata in un errore che peserà a lungo su carriera e stagione.

Lukaku
Lukaku – fonte lapresse – napolipiu.com

La diagnosi

Romelu Lukaku dovrà restare fermo fino al 2026, una tegola pesantissima per il suo club e per la nazionale. L’infortunio, peggiorato dopo un recupero troppo rapido, si è rivelato più grave del previsto, costringendo l’attaccante a un lungo stop. Il suo ritorno avverrà in un anno solare diverso rispetto alla sua ultima partita ufficiale, segno di una pausa che rischia di pesare anche sul suo futuro agonistico.

Il “recupero lampo” che avrebbe dovuto riportarlo in campo si è trasformato in un disastro annunciato. Le condizioni fisiche del giocatore non erano pronte per sostenere i ritmi di gara, e la fretta di rientrare ha solo aggravato la situazione. Ora Lukaku dovrà affrontare un percorso di riabilitazione completo.

