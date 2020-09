Ultime notizie di mercato per il Napoli con Carlo Ancelotti che ha fatto un sondaggio per Hirving Lozano, il club azzurro non lo vuole cederlo.

Una stagione deludente per Hirving Lozano voluto fortemente da Carlo Ancelotti ma che a Napoli non ha mai veramente impressionato. Il giocatore messicano dopo quel gol alla Juventus e qualche altra buona apparizione si è spento per un lungo periodo. Con Gennaro Gattuso per lungo tempo non ha nemmeno visto il campo ed in una circostanza è stato anche cacciato dall’allenamento. Nonostante tutto nel finale di stagione il messicano si è rivisto in campo, dando anche più di un segnale positivo. Per acquistarlo il Napoli ha speso oltre 40 milioni di euro, cifra importante che ora il messicano deve giustificare sul campo.

Ancelotti vuole Lozano

Nelle ultime ore secondo quanto rivela Il Mattino l’Everton ha fatto un sondaggio per Lozano. Ma alla richiesta di informazioni da parte del club inglese, che ha già preso Allan, il Napoli ha rifiutato. L’idea è quella di tenere il messicano in rosa. Gattuso ha intenzione di puntare su questo calciatore che ha svolto un ottimo ritiro a Castel di Sangro. Le squadre affrontate erano sicuramente modeste, ma la voglia del messicano ed i miglioramenti, sia tattici che mentali sono apparsi in maniera evidente.

Il Napoli spera di recuperare pienamente Lozano e non vuole cederlo all’Everton. Secondo lo staff tecnico partenopeo ci sono buone possibilità di vedere le sue qualità in questa stagione. Il messicano in campo aperto è sicuramente devastante, è uno dei calciatori che può saltare l’avversario e creare la superiorità numerica sulle fasce. Caratteristiche che piacciono molto a Gattuso. Nelle gerarchie parte ancora dietro Politano, ma in questa stagione può avere molto più minutaggio. Se Gattuso dovesse recuperarlo del tutto, allora per il Napoli sarebbe come una sorta di nuovo acquisto.